الشعبية: لا قيمة لأي صفقة تسمح للاحتلال بالمناورة وشعبنا موحد في المطالبة بوقف العدوان

فلسطين اليوم

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت1/6/2024م، أن الشعب الفلسطيني بكافة قواه ومكوناته موحد في المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي، مشددة على أن "قوى المقاومة في موضع المؤتمن على مطالب شعبنا".

وقالت الجبهة في تصريح صحفي إنه "لا قيمة لأي صفقة أو طرح يفترض إمكانية استمرار حرب الإبادة أو يناور للسماح للاحتلال بالاستمرار في جرائمه".

وأشارت إلى أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن هو شريك رئيسي في العدوان وحرب الابادة وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، ولا يمكن الثقة فيما يقدمه، ولا يمكن النظر لما يعلنه كما لو كان جهة وسيطة فهو طرف رئيسي في الحرب على شعبنا".

ولفتت إلى أن الموقف من أي اقتراح أو مسارات تفاوضية يتوقف على ما يتضمنه بشأن إيقاف كامل للعدوان على الشعب الفلسطيني، وانسحاب الاحتلال ورفع الحصار وإعادة الإعمار.

ودعت الجبهة كل الأطراف المعنية من حكومات ووسطاء للضغط على الإدارة الأمريكية، مطالبة كافة القوى المتضامنة مع الشعب الفلسطيني لتصعيد النضال والاحتجاج ضد قوى العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الاحتلال "الإسرائيلي" يشن منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر حربا على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.