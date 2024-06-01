"الهلال الأحمر" تعلن ارتفاع عدد الشهداء في صفوفها إلى 33

فلسطين اليوم

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت1/6/2024م، ارتفاع حصيلة الشهداء من طواقمها بقطاع غزة إلى 33، منهم 19 استُشهدوا أثناء أداء واجبهم الإنساني.

وبينت الجمعية في تصريح صحفي، أن طواقهما تمكنت قبل يومين من انتشال جثماني المسعفين هيثم طوباسي وسهيل حسونة، اللذين استهدفهما الاحتلال في منطقة تل السلطان غرب رفح.

ويذكر أن الاحتلال "الإسرائيلي" يشن منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر حربا على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.