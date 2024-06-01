أبو حمزة لـ"للإسرائيليين": وقف الحرب هو الطريق الوحيد لاستعادة أسراكم وعودتكم لغلاف غزة

فلسطين اليوم

وجه "أبو حمزة" الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم السبت1/6/2024م، رسالة "لـلإسرائيليين" أكد فيها أن عودة الأسرى لدي المقاومة لن يكون إلا بوقف العدوان والانسحاب الكامل والذهاب إلى صفقة تبادل مع المقاومة في غزة.

وأكد أبو حمزة خلال كلمة مصورة نشرتها السرايا عبر قناتها في التليجرام، أن وقف الحرب على قطاع غزة هو الطريق الوحيد لاستعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة وعودة المستوطنين إلى غلاف غزة، قائلاً:" نقول للإسرائيليين لا تسمعوا من قيادتكم وعودتكم إلى المستوطنات لن تكون إلا بوقف الحرب على غزة".

وأضاف :" شعبنا لن يقبل أن يبقى منعزلا ومهمشا عن نيل حقوقه، و جيش العدو بدأ يشعر بالغرق في غزة وسيخرج من القطاع ذليلا"، مؤكداً للعدو بأن المقاومة ما زلت بألف خير وحرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة وندامة عليه.

وأعلن الناطق باسم السرايا خلال كلمته عن تنفيذ السرايا العديد من العمليات ضد العدو "الإسرائيلي"، قائلاً:" خلال الأسابيع القليلة الماضية نفذنا العديد من عمليات القنص التي طالت رؤوس جنود وقناصي العدو".

وتابع :" خلال الأسابيع القليلة الماضية أسقطنا 11 طائرة صهيونية، وقصفنا بئر السبع وسيديروت وعسقلان خلال الأسابيع الماضية"، مشدداَ على أن سرايا القدس برفقة فصائل المقاومة تخوض حربا وجودية في الضفة وغزة.

وفيما يلي نص الكلمة كاملة:

https://t.me/sarayaps/18021