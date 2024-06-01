الجهاد الإسلامي: سندرس أي مقترح يوقف الإبادة ويلبي مطالب المقاومة

فلسطين اليوم

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنها تنظر بريبة إلى ما طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يوحي وكأن الإدارة الأمريكية قد غيرت من موقفها، في حين لا يزال واضحا ومعلنا انحيازها التام إلى الكيان الصهيوني وتغطية جرائمه ومشاركته في العدوان على شعبنا من خلال الدعم الذي ما يزال مستمرا بالسلاح ووسائل القتل والدمار، وكذلك بالتصدي وتهديد كل المؤسسات الدولية التي تحاول توجيه الإدانة للعدو الصهيوني.

وأكدت حركة الجهاد في بيان، أنها ستدرس أي مقترح وفقا لما يضمن وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني ويلبي مصالحه ويحفظ حقوقه ويلبي مطالب قوى المقاومة.

وفي هذا السياق، أشارت الجهاد إلى أنها ستدرس المقترح الذي تحدث حوله الرئيس الأمريكي، ونتخذ موقفاً وطنيا بما يضمن وقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإغاثة الشعب الفلسطيني وضمان إعادة الإعمار ضمن صفقة تبادل واضحة.