بمسيرات انقضاضية.. المقاومة تشن هجوماً على تموضع إسرائيلي مستحدث شمالي ثكنة "يفتاح"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم السبت، شنّها هجوماً جوياً بمسيّرات ‏انقضاضيّة على التموضع المستحدث للفصيل المدرّع شمالي ثكنة "يفتاح" استهدفت أماكن تموضع ‏واستقرار ضباط الاحتلال الإسرائيلي وجنوده، موقعةً فيهم إصابات مؤكدة. ‏

وفي بيان، أكّدت المقاومة أنّ هذا الاستهداف يأتي رداً على ‌‏استهداف الاحتلال لدراجة نارية في بلدة مجدل سلم، ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة.

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة استهدافها موقع ‏"البغدادي" التابع للاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، محققةً إصابة مباشرة.

وبالتزامن، أفادت وسائل إعلام عبرية، بدوي صفارات الإنذار في منطقة واسعة من الشمال على الحدود مع لبنان، مشيرةً إلى دوي انفجار أيضاً في منطقة "مسكاف عام".

كما دوت صفّارات الإنذار في مستوطنات "كفرجلعادي" و "يفتاح" و"مسكاف عام" في الأراضي الفلسطينية المحتلة".