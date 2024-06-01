استشهاد طفل جراء التجويع في قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد الطفل عبد القادر السرحي (13 عاما)، في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، نتيجة التجويع.

وأكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف الى 37 شهيدا في قطاع غزة، مؤكدة أن الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، وأن العشرات يفارقون الحياة بصمت، نتيجة المجاعة، دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات.

وأعلنت مصادر طبية، أن الوضع الصحي في القطاع كارثي، مع توسع عدوان الاحتلال في مدينة رفح باتجاه الغرب، وخروج كل مستشفياتها عن الخدمة.

ويواصل الاحتلال إغلاق معبر رفح منذ 26 يوما، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني، بسبب عدم تدفق الامدادات المنقذة للحياة للمواطنين في أنحاء متفرقة، خاصة في مناطق شمال قطاع غزة، التي تواجه خطر المجاعة الحقيقية.