غوتيريش يرحب بمقترح بايدن لإنهاء الحرب في غزة: حان الوقت للتوقف

فلسطين اليوم

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيون غوتيريش، ترحيبه بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال غوتيريش؛ إنه يشجع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، مضيفًا "لقد شهدنا الكثير من المعاناة والدمار في غزة، وحان الوقت للتوقف".



وكان الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال في وقت سابق؛ إن الأمين العام أنطونيون غوتيريش، يحدوه أمل قوي في أن يؤدي مقترح بايدن لوقف إطلاق النار إلى اتفاق الطرفين على السلام الدائم.



وأضاف دوجاريك، أن غوتيريش يضغط منذ شهور من أجل وقف إطلاق النار في غزة، ووصول المساعدات بشكل كامل وغير مقيد، والإفراج الفوري عن الأسرى في غزة.

ولقي مقترح بايدن ترحيبًا عالميًا واسعًا، فقد أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء الجمعة، دعمه خارطة طريق أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف دائم للحرب على قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى وإعادة إعمار القطاع.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، كشف مساء الجمعة،عن تفاصيل مقترح إسرائيلي جديد شامل، يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض؛ إن المقترح "جديد تماما"، ويحتوي على ثلاث مراحل.



وتابع بايدن "المقترح الإسرائيلي هو خارطة طريق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتم نقله من قطر إلى حماس"، فيما ذكر أن المقترح يتضمن إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، دون تفاصيل إضافية حول المشمولين في الصفقة المحتملة.



وأضاف أن "المقترح الإسرائيلي يتضمن عودة الفلسطينيين في غزة إلى منازلهم مع وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع"، وهو فيما يتعلق بالمرحلة الأولى.



وحول المرحلة الثانية، قال بايدن: "من المفترض أن يتم خلالها تبادل كل الأسرى الأحياء، بما في ذلك الجنود الإسرائيليون"، مردفًا أن "المرحلة الثالثة تشمل إعادة إعمار كبير لقطاع غزة".



ونوه بايدن إلى أن "إسرائيل" تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ هجوم آخر على غرار 7 أكتوبر"، وهو ما يعني إقرارًا ضمنيًا بالفشل في هزيمة المقاومة.



وحث بايدن قيادة الاحتلال الإسرائيلي على التمسك بالمقترح، ومحاولة إنجاحه، لافتًا إلى أنه في حال "رفضت حماس المقترح الإسرائيلي الجديد، فإن "إسرائيل" ستواصل حربها في غزة".

وقال "آن الأوان لبدء مرحلة جديدة يعود فيها الرهائن إلى بيوتهم، ولهذه الحرب أن تنتهي، ولليوم التالي أن يبدأ".



وكانت إدارة بايدن دعت إلى اجتماع ثلاثي مع مصر و"إسرائيل" في القاهرة خلال الأيام المقبلة، لمناقشة إعادة فتح معبر رفح، وبحث جهود التهدئة ووقف إطلاق النار.



