انطلاق القافلة الأولى من حجاج بيت الله الحرام بالضفة المحتلة

فلسطين اليوم

انطلقت القافلة الفلسطينية الأولى من قوافل حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم السبت، عبر معبر الكرامة شرق مدينة أريحا.

وأكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد نجم، أنه تم وضع الترتيبات الكاملة لمغادرة حجاج الضفة الغربية بسهولة ويسر عبر معبر الكرامة، وصولاً إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ومنها إلى السعودية، لتسهيل سفر الحجاج، وتقديم الخدمات لهم.

ويتواصل منذ ساعات الصباح توافد حجاج المحافظات الشمالية، حيث سيغادر 1650 حاجا ضمن القافلة الأولى بواقع 33 حافلة، فيماسيغادر يوم غد الأحد 3350 حاجا، بواقع 67 حافلة.

وسترافق 350 بعثة الحجاج المسافرين، موزعين على البعثات الإدارية، والارشادية، والطبية، والإعلامية، والأمنية.

وفي السياق، حرم الاحتلال الإسرائيلي حجاج قطاع غزة والذي يصل تعدادهم إلى 2600 حاج من السفر هذا العام وتأدية الفريضة؛ جراءالعدوان الغاشم المتواصل لليوم الـ239.