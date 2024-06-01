بوريل: يجب تفادي المعايير المزدوجة في غزة

فلسطين اليوم

قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء أمس الجمعة، إنه يجب تفادي المعايير المزدوجة إزاء الوضع في غزة وقرار محكمة العدل الدولية.

وأوضح "بوريل"، في كلمته خلال الجلسة العامة الثالثة "لحوار شانغريلا"، أن احترام القانون الإنساني الدولي لم يعد يتم بالشكل المطلوب، وأن هناك أسئلة يتعين الإجابة عليها بشأن الأوضاع في أوكرانيا وغزة، وضرورة التزام الأطراف المعنية بالقوانين الدولية.

ولاحقًا، أعلن "بوريل" عبر منشور في منصة "إكس" دعمه خريطة طريق أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن، لوقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع، مشددًا أن الحرب يجب أن تنتهي الآن.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن "إسرائيل" قدّمت عرضت مقترحا شاملا لوقف إطلاق النار بغزة يتضمن 3 مراحل، يتم خلالها وقف الأعمال القتالية وتبادل للأسرى وإعادة إعمار قطاع غزة.

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة، خلّف العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 36171 شهيدًا و82284 إصابة، إضافة لآلاف المفقودين.