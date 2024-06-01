️كلمة مرتقبة للنّاطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة اليوم

فلسطين اليوم

من المقرر أن يُلقي الناطق العسكري باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "أبو حمزة"، اليوم السبت1/6/2024م ، كلمة مهمة في خضم معركة طوفان الأقصى.

جاء ذلك وفق اعلان السرايا عبر قناتها في التليجرام، أكدت فيه أن كلمة مرتقبة للناطق العسكري باسم سرايا القدس "أبو حمزة"

يشار إلى أن سرايا القدس وفصائل المقاومة لاتزال تواصل عمليات التصدي والدفاع عن ابناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة وكافة الساحات، فقد أكدت السرايا في أخر بلاغاتها العسكرية بعد عودة مجاهديها من خطوط القتال في مخيم جباليا أنها تمكنت من قتل واصابة أفراد قوة خاصة صهيونية خلال اشتباك ضاري خاضوه مع القوة في محيط مسجد الإمام علي وسط شارع العجارمة.