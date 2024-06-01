الاحتلال يعتقل شابا من الخليل

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت1/6/2024م، شابا من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

ووفقا لمصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد فتحي محمد العلامي (22 عاما)، بعد تفتيش منزل ذويه، والعبث بمحتوياته، ونقله الى داخل مستعمرة "كرمي تسور" جنوب البلدة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء بمدينة الخليل، ومنطقتي الطبقة ببلدة دورا جنوبا، وبيت عنون عند مدخل بلدة سعير شرقا.