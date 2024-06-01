لازاريني يدعو سلطات الاحتلال لوقف حملتها ضد الأونروا

فلسطين اليوم

طالب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، الاحتلال الإسرائيلي بوقف "حملته" ضد الوكالة الأممية.

وصرح لازاريني، وفق مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بعنوان "على إسرائيل وقف حملتها ضد الأونروا"، "على هذه الهجمات أن تتوقف وعلى العالم أن يتحرك لمحاسبة مرتكبيها".

ونوه إلى أن "الحرب في غزة تسبب ازدراء فاضحا بمهمة الأمم المتحدة بما في ذلك الهجمات الصارخة ضد الموظفين والمنشآت والعمليات التي تقوم بها الوكالة".

وأفاد بأن ما لا يقل عن 192 من موظفي الأونروا استشهدوا في غزة، وتعرضت أكثر من 170 منشأة تابعة للأونروا للأضرار أو دمرت، وهدمت مدارس تديرها الوكالة، "وقتل 450 نازحا أثناء لجوئهم في مدارس أو غيرها من مؤسسات الأونروا".

واستدرك: "منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 يتعرض موظفون في الأونروا للمضايقة والإهانة بشكل منتظم عند نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس".

وأعرب لازاريني عن أسفه لأن مرافق تتبع للوكالة في قطاع غزة "تستخدمها القوات الإسرائيلية لأغراض عسكرية".

وأضاف فيليب لازاريني في مقاله "إن المسؤولين الإسرائيليين لا يهددون عمل موظفينا فحسب، بل يعملون أيضا على نزع الشرعية عن الأونروا من خلال تصويرها كمنظمة إرهابية تروج للتطرف ووصف قادة الأمم المتحدة بأنهم إرهابيون متواطئون مع حماس".

ودعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ضد الهجمات غير المشروعة على الأمم المتحدة.

وفي 14 أيار/ مايو الماضي، اتهم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، وكالة الأونروا بأنها "ذراع لمنظمة حماس"، وهذا الأسبوع قدم نواب في برلمان تل أبيب مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأونروا من امتيازاتها الدبلوماسية.