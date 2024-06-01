فرنسا تُلغي مشاركة الاحتلال بمعرض دولي للأسلحة الدفاعية

فلسطين اليوم

ألغت فرنسا مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض "يوروساتوري" للصناعات العسكرية دون ذكر الأسباب، فيما أكدت مصادر إسرائيلية إلغاء المشاركة دون تلقي إخطار رسمي بعد.

وأفادت هيئة البث العبرية"كان"، بأن مصادر إسرائيلية وفرنسية أكدت إلغاء المشاركة، مع الإشارة إلى أنه لم يتم تلقي إشعار رسمي حتى الآن.

وقالت الشركة المنظمة إنه "بقرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك أي جناح عرض لقطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلي في معرض يوروساتوري 2024"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ومن المقرر افتتاح المعرض في 17 يونيو/حزيران الجاري بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة حوالي 2000 شركة للصناعات العسكرية من مختلف دول العالم.

ويُعد معرض "Eurosatory" واحدًا من أكبر معارض الأسلحة في أوروبا، ومن المقرر إقامته في باريس في الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجاري.

وجرى تسجيل أكثر من 2000 شركة للمشاركة في المعرض، بما في ذلك 74 شركة إسرائيلية، من بينها الشركات الرئيسية في مجال الصناعات الدفاعية، وكان من المتوقع أن تعرض 10 من هذه الشركات أسلحتها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن "غضبه" من الغارة الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى اندلاع حريق وأسفرت عن مقتل 45 شخصًا في مخيم بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأدانت العديد من الدول حول العالم هذا الهجوم.