استشهاد الصحفية علا الدحدوح بقصف إسرائيلي وسط غزة

فلسطين اليوم

استشهدت الصحفية علا الدحدوح، في قصف إإسرائيلي استهدف منزلها في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن الصحفية المذيعة علا الدحدوح، ارتقت شهيدة بقصف إسرائيلي جوي لمنزل عائلتها في شارع الجلاء، وسط مدينة غزة.

وباستشهاد الزميلة "الدحدوح" يرتفع عدد شهداء الصحافة الفلسطينية في قطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، إلى 148 صحفيًا وصحفية، اعتمادًا على معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي.