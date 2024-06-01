وسط مواجهات و اشتباكات.. قوات الاحتلال تقتحم الضفة وتعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة مناطق وبلدات ومدن فلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة، ودهمت منازل المواطنين، تزامنًا مع اشتباكات ومواجهات تخللها اعتقالات وإطلاق نار.

ودهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل، جنوبي الضفة المحتلة، واعتقلت الشاب محمد فتحي العلامي، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير، شمالي مدينة الخليل، وأطلقت الرصاص الحي؛ دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

ودهمت قوات الاحتلال حي جعيدي بمدينة قلقيلية، شمالي الضفة، واقتحمت منزل عائلة الشاب المطارد طارق داود.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال "حي القرعان" في مدينة قلقيلية، وسيّرت فيه آليات عسكرية؛ دون الإبلاغ عن اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت المواطن زاهر أبو حامد وزوجته ووالدته، بعد مداهمة منزلهم في حي القرعان، للضغط على نجله لتسليم نفسه.

واستهدف الشباب الثائر، وفق شهود العيان، قوات الاحتلال بـ "عبوة متفجرة" محلية الصنع، خلال انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية من مدينة قلقيلية.

ودهمت قوات الاحتلال بلدة اليامون شمال غربي مدينة جنين، شمالي الضفة، تزامنًا مع استمرار اقتحام بلدة كفر دان غربي المدينة، والتي شهدت مواجهات واشتباكات مسلحة وعمليات تفجير عبوات ناسفة.

واندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها لبلدة برقين جنوب غربي مدينة جنين، تزامنًا مع اقتحام ضاحية "صباح الخير" في المدينة من جهة حاجز "الجلمة" العسكري.

واقتحمت قوات الاحتلال حي سطح مرحبا في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية.

ودهمت قوات الاحتلال، وفق مصادر محلية، بعدة آليات عسكرية بلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة، واقتحمت بناية سكنية في البلدة؛ قبل أن تعتقل الشاب عبد الله الحلو من منزل عائلته.

ودهمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، بعدة آليات عسكرية من جهة حاجز "بيت فوريك" العسكري، تزامنًا مع اقتحام بلدة بيت فوريك، شرقي المدينة.

وتتواجد قوات الاحتلال في عدة مناطق وأحياء بالمنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لا سيما المناطق المتاخمة لمخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين، معززة بآليات عسكرية وجرافة.