شهيدة مدنية وإصابات في غارات طائرات الاحتلال أمس على جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهدت مواطنة مدنية وأصيب أخرون في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة عدلون جنوب لبنان، ليل أمس الجمعة.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي عدداً من الغارات على عدة مناطق في جنوب لبنان، استهدفت حي المدرسة في بلدة طيرحرفا، وبلدة الجبين في القطاع الغربي في قضاء صور، كما قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية منزلاً في بلدة عدلون قضاء صيدا، مما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل على قاطنيه.

وقصفت طائرات الاحتلال منازل في بلدات حومين الفوقا ومنطقة إقليم التفاح، كما قصفت بعدد من الغارات بلدة الخيام الحدودية.

وكان مسعف في الهيئة الصحية الإسلامية استشهد وأصيب آخر في هجومٍ بطائرة مسيرة إسرائيلية، نفذت غارة بصاروخ موجه على سيارة إسعاف في بلدة الناقورة، جنوبي لبنان، أمس الجمعة.