سرايا القدس تقتل وتصيب عددا من جنود الاحتلال في كمين محكم

فلسطين اليوم

قالت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها نصبت قبل أيام كمينا لقوة صهيونية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت السرايا في بيان "بعد عودة مجاهدينا من خطوط القتال أكدوا مقتل وإصابة أفراد قوة صهيونية، بعد اشتباك ضار في محيط مسجد الإمام علي بمخيم جباليا".

كما أكدت السرايا في وقت سابق، قصفها جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محاور مدينة رفح جنوبي قطاع غزة