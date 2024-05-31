إصابات خلال مواجهات بمخيم الفوار جنوب الخليل

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت عقر اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، باتجاه المواطنين ومنازلهم.

وأوضحت المصادر أن مسعفا متطوعا في الإغاثة الطبية، أصيب بالرصاصة المعدني في قدمه، ونقل إلى أحد المراكز الطبية في المخيم للعلاج، كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المخيم، ووضعت جنودا قناصة على أسطح عدد من المنازل.