"الأونروا" تحذر من انتشار الأمراض المعدية في غزة بفعل الاكتظاظ وقلة الأدوية

فلسطين اليوم

شددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أن اكتظاظ الملاجئ ونقص النظافة يزيدان من انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة، وسط قلة اللقاحات والأدوية.

وأعلنت "الأونروا" الخميس، أن أكثر من 32 ألف شخص فروا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.

وأضافت المنظمة الأممية، على حسابها عبر منصة إكس، أنه "لا يوجد مكان آمن بالقطاع من القصف الإسرائيلي الذي لا ينتهي"، موضحة أن العائلات الفلسطينية تبحث عن الأمان، لكنها تواجه الدمار فقط في قطاع غزة.

كما جددت الوكالة الأممية مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر في رفح رغم إصدار محكمة العدل الدولية وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب "إسرائيل" بالوقف الفوري لهجومها على رفح، وفتح معبرها لتسهيل إدخال المساعدات لغزة.