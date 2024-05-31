المغرب.. مئات الأساتذة يطالبون بإلغاء اتفاقية مع جامعة إسرائيلية

فلسطين اليوم

وجه 600 من أعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، شمالي المغرب، عريضة إلى رئيس الجامعة، للمطالبة بإلغاء اتفاقية شراكة مع جامعة "حيفا" الإسرائيلية.

وقال الموقعون على العريضة، إنهم يطالبون بـ"إلغاء الاتفاقية الموقعة مع جامعة حيفا، ووقف كل أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال ومع كافة المؤسسات الجامعية التابعة له".

وأضافت العريضة أن "مبادرتنا تأتي كخطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها منذ أكثر من 8 أشهر".

وتابعت الهيئة التدريسية: أن "جرائم قوات الاحتلال استهدفت بشكل متعمد وممنهج كل مؤسسات التعليم العالي التي استشهد فيها رؤساء جامعات وعمداء وأساتذة جامعيون وطلبة".

وفي أيلول/ سبتمبر 2022، وقعت جامعة عبد المالك السعدي بتطوان (حكومية) وجامعة حيفا، اتفاقية شراكة تشمل التعاون الأكاديمي.

وتشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات تضامنية مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، طالب فيها المشاركون بقطع العلاقات مع تل أبيب ووقف الحرب وإدخال المساعدات.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أميركية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة عن رفضها، وأعقب ذلك زيارة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى الرباط، توقفت مع بدء الحرب على غزة.