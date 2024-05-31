جيش الاحتلال: مقتل 10 جنود خلال 20 يوما من العملية العسكرية في جباليا

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيالهاغاري: إن "الفرقة 98 انسحبت من جباليا شمال قطاع غزة بعد اشتباكات عنيفة جداً خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف هاغاري في مؤتمر صحفي اليوم، "وقع 341 حادثًا قتاليًا عملياتيًا في الأسبوع الأول من القتال"، وقارن حجم العمليات وعددها بين جباليا وخانيونس، إذ قال: بأنه "في الأسبوع الأول من القتال في خان يونس، كان هناك حوالي 100 حدث عملياتي فقط".

واعترف بسقوط 10 قتلى للجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية، زاعما أنه تم إطلاق 120 صاروخاً مضاداً للدبابات على قوات الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الخمسة الأولى من العملية في جباليا فقط.

بدروها أكدت إذاعة جيش الاحتلال، مقتل 10 عسكريين خلال العملية التي قامت بها الفرقة 98 في مخيم جباليا شمال قطاع غزة على مدار 20 يوما، وذلك بعد انسحاب جيش الاحتلال صباح اليوم الجمعة من شمال القطاع.