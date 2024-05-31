لجنة المتابعة تدعو الفلسطينيين بالضفة والقدس والداخل لتصعيد المقاومة

فلسطين اليوم

قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية : تابعنا بغضب شديد جريمةً يندى لها جبين الإنسانية وتتصاغر أمامها المحرقة النازية وفظائع الفاشية بحق محافظة شمال قطاع غزة؛ خاصةً مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا، حيث قام الاحتلال الصهيوني بما فاق أفعال النازية بشاعةً وإجراماً، وأضاف إلى سجله الدامي شنيعةً جديدة، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية؛ حيث دمّر ونسف منازل السكان بالكامل وقتل المئات من المواطنيين الآمنين.

وتابعت لجنة المتابعة في تصريح صحفي: إننا في لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية وأمام هذا المشهد نؤكد على ما يلي:

- إن الاحتلال الصهيوني النازي وداعميه وخاصةً الإدارة الأمريكية، سيدفعون ثمن جرائمهم وتواطئهم مع جرائم الحرب هذه التي ستبقى شاهداً عليهم حتى يسترد شعبنا حقه منهم.

- ندعو محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن والمؤسسات والهيئات الأممية لمحاكمة الاحتلال الصهيوني النازي وداعميه؛ وإصدار قرارت فورية ملزمة لوقف المحرقة الصهيونية النازية بحق شعبنا.

- ⁠ندعو شعوب أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم في كل مكان للخروج والنفير إلى كل الميادين والساحات والعواصم والمدن وفي كل الدول والقارات تنديداً واستنكاراً لمجازر الاحتلال الصهيوني النازي والإدارة الأمريكية وداعميهم.

- ⁠ندعو أهلنا في الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل لتصعيد مقاومة الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه.

- ⁠ندعو الاتحادات المهنية والشعبية والنقابات والأحزاب والهيئات والمؤسسات المدنية لتصعيد الاعتصامات نصرةً لغزة وتنديداً بحرب الإبادة الجماعية.