عائلات أسرى الاحتلال: حكومة نتنياهو قررت التضحية بالمحتجزين

فلسطين اليوم

قالت عائلات أسرى الاحتلال، اليوم الجمعة، إن حكومة بنيامين نتنياهو قررت التضحية بالمحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة، وتفضل استمرار القتال على تحقيق هدف تحريرهم.

وأضافت العائلات "المختطفون والدولة بأكملها رهائن لدى من يفضل مصالحه السياسية على واجبه الوطني".

وقال قريب أسير إسرائيلي، إن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي أبلغ عائلات الأسرى أن إعادة المحتجزين ستتم إذا أظهرت الاستطلاعات أنه مجد سياسيا، وفق تعبيره.

ويقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد الأسرى المتبقين في قطاع غزة بنحو 125 أسيرا، فضلا عن جثث الأسرى الذي لم يقدر عددهم.