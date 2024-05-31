جامعة بلجيكية تقرر قطع علاقاتها مع الاحتلال

فلسطين اليوم

قرر مجلس أمناء جامعة غنت، وهي ثاني أكبر الجامعات البلجيكية، اليوم الجمعة، قطع جميع العلاقات الأكاديمية مع الاحتلال.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان الجامعة في 18 مايو/أيار الجاري إنهاء تعاونها الأكاديمي مع ثلاثة مراكز أبحاث "إسرائيلية".

وكان طلبة الجامعة قد طالبوا مرارًا خلال العديد من الوقفات الاحتجاجية بضرورة إنهاء العلاقات مع كيان الاحتلال وسحب الاستثمارات منها.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، بدأ طلبة رافضون للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اعتصامًا بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية، وسحب استثماراتها من الشركات التي تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

وامتدت التظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا، بعد تدخل الشرطة الأمريكية واعتقال عشرات الطلبة.

وشهدت جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، تظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف العدوان على غزة، ومقاطعة الشركات التي تزود الاحتلال بالأسلحة.