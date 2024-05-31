الحراك الشبابي في الخليل يدعو لمسيرات حاشدة اليوم الجمعة

فلسطين اليوم

دعا الحراك الشبابي الفلسطيني في الخليل أبناء شعبنا الفلسطيني للمشاركة الواسعة في مسيرات الانتصـار لغزة وأهلها، واستنكاراً للعدوان في الضفة.

وأوضح الحراك في بيان له، أن مسيرات ستنطلق اليوم بعد صلاة الجمعة مباشرة من مسجد الحسين في مدينة الخليل، ومن مسجد دورا الكبير في مدينة دورا.

ودعا الحراك الشبابي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى المشاركة الواسعة في مسيرة الانتصار لغزة، واستنكاراً للعدوان في الضفة الجمعة.



وستنطلق مسيرات من جميع المساجد المركزية في الضفة والقدس، بعد صلاة الجمعة مباشرة.



وحث الحراك الشبابي على المشاركة الواسعة في المسيرات والفعاليات و إعلاء الصوت عالياً في وجه جرائم الاحتلال، وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة.



وتشهد الضفة الغربية، مسيرات ووقفات احتجاجية شبه يوميا تنديداً بمجازر الاحتلال في قطاع غزة، ورفضاً لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال.

