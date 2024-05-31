عشرات الشهداء والإصابات في قصف الاحتلال المكثف على قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ238 مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا في الممتلكات في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفلرقة من القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية وسط قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف شرقي بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال شقة في عمارة منية في حي التفاح شرق مدينة غزة ما أدى إلى 3 إصابات أجلاها الدفاع المدني.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استكملت انسحابها من شمال قطاع غزة مخلفة دمارا هائلا فيما بدأ المواطنون بتفقد منازلهم ومناطقهم وانتشال جثامين الشهداء من الشوارع في جباليا وبيت لاهيا.

واستشهد ثلاثة مواطنين وهم طارق وحمزة وعبد الرحمن درويش ويعملون في مجال الإغاثة الإنسانية في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم في مخيم النصيرات في وقت مبكر صباح الجمعة.

واستشهد 8 مواطنين على الأقل من عائلة واحدة، بينهم طفلان وثلاث نساء، فجر اليوم الجمعة، إثر استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الصوص في مخيم البريج وسط القطاع.

وذكرت مصادر فلسطينية أن القصف على مخيم البريج أدى إلى فقدان عدد من المدنيين تحت الأنقاض.

كما ارتقى 4 شهداء على الأقل في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الهور في مخيم البريج.

كما استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلاً في المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع.

وفي رفح، استهدفت غارات جوية إسرائيلية منازل سكنية شرقي مدينة رفح، كما شن الاحتلال قصفاً مدفعياً على منطقة تل السلطان التي تعرضت أيضاً لإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال.

وجددت قوات الاحتلال مع منتصف الليل قصفها المدفعي على عدة أحياء في رفح، وشنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت منازل سكنية شرقي المدينة.

والليلة الماضية، أطلقت قوات الاحتلال النار من طائرات "كواد كابتر" في محيط مدارس بيت لاهيا التي تأوي النازحيين شمال غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال وسط وشرق مدينة رفح، وجددت قصفها على جباليا شمال القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية عمارة كحيل قرب مفترق السامر وسط مدينة غزة.

وارتكب الاحتلال مجزرة مساء الخميس في بيت حانون استشهد خلالها 8 مواطنين هم زوجان من عائلة عدوان وأبنائهما.