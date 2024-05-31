شرطة الاحتلال تقمع تظاهرة تضامنية مع غزة وتعتقل آخرين في حيفا

فلسطين اليوم

قمعت شرطة الاحتلال مساء الخميس، تظاهرة احتجاجية خرجت في مدينة حيفا مطالبة بوقف الحرب المتواصلة على قطاع غزة، واعتقلت 8 متظاهرين قبل الإفراج عن بعضهم في وقت لاحق.

وأوضح المحامي عدي منصور من مركز "عدالة"، أن شرطة الاحتلال قمعت التظاهرة التي جرى تنظيمها في ساحة الأسير فور انطلاقها وأعلنت أنها غير قانونية.

مشيراً إلى أنه جرى اعتقال 8 متظاهرين بشكل عنيف، قبل أن يطلق سراح 3 منهم.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بوقف الحرب على غزة بشكل فوري ووقف الإبادة الجماعية، داعين القيادات في مناطق الـ48 التحرك بشكل أكبر.

وفي المقابل، نظمت مجموعة من المستوطنين وقفة استفزازية في مكان قريب من التظاهرة ، دون أن يتم التعرض لهم من طرف الشرطة الاحتلال.

وهذه التظاهرة الثانية التي يتم تنظيمها خلال الأسبوع الجاري في حيفا، حيث سبقها تظاهرة يوم الإثنين الماضي تخللها اعتقال الشرطة 9 متظاهرين والاعتداء على آخرين.