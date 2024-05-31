إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت بعض الشبان، وأصيب آخر بالرصاص الحي.

ففي نابلس، اقتحمت عدة آليات المدينة من الناحية الشرقية، ودهمت الأحياء المحطية بمخيم بلاطة وحي الجبل الشمالي، واعتقلت 4 شبان بعد مداهمه منازلهم.

واعتقل الاحتلال الشقيقين: محمد وسيف حسام زبارة من شارع القدس، إضافة لاعتقال شب آخر لم تعرف هويته من منطقة عين سيرين، والشاب أحمد عمران من منطقة الجبل الشمالي.

في المقابل، أعلن مقاومون يتبعون لكتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة "فتح" إطلاق النار على مركبات إسرائيلية توغلت في نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بوقوع مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس، مما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم خلال مواجهات اندلعت في شارع فيصل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أخذت خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس، قياسات منزل منفذ عملية الدهس على حاجز عورتا التي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين، وهو ما يرجح أن ما جرى عملية فدائية وليس حادث سير كما روّج البعض.

وفي محافظة الخليل، دهم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجراً منطقة الظهر في بلدتي بيت أمر وإذنا جنوب المدينة، وحطّم مركبة في قرية بيرين، شرق المدينة.

وقال رئيس مجلس قروي بيرين، فريد برقان، إن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية القرية ومنطقة "خلة الفرن"، ونفذت عمليات تفتيش واسعة شملت منازل المواطنين ومزارعهم وآبار مياه، وحطمت مركبة قانونية تعود للمواطن إبراهيم برقان.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر مالك شمال شرق المدينة.

كما اقتحم الاحتلال مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، وسط مواجهات اندلعت في المخيم بين الشبان وجنود الاحتلال.