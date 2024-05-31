اليمن: أكثر من 46 شهيداً وجريحاً جراء العدوان الأميركي - البريطاني على الحديدة

فلسطين اليوم

استشهد 16 مواطنا وأصيب 30 أخرون في حصيلة غير نهائية جراء عدوان أميركي بريطاني استهدف، منتصف ليل الخميس-الجمعة، عدداً من المواقع في عدة محافظات يمنية، شملت مناطق في محيط المطار الدولي في صنعاء وميناء الصليف ومديرية الحوك جنوبي مدينة الحديدة.

وبلغ مجمل غارات العدوان الأميركي - البريطاني 13 غارةً، 6 غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، منها استهداف محيط مطار صنعاء الدولي، ومنطقة النهدين في مديرية السبعين جنوبي العاصمة، بالإضافة إلى استهداف منطقة جربان في مديرية سَنْحان في الريف الجنوبي لمحافظة صنعاء.

واستهدف العدوان الجوي منطقة غليفقة الساحلية في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية بأنّ العدوان الأميركي - البريطاني على مقر إذاعة الحديدة في مديرية الحوك على البحر الأحمر غرب اليمن أوقع شهيدين وعدداً من الجرحى.

واستهدف العدوان أيضاً بغارة شبكة الاتصالات في منطقة الأعبوس في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز جنوب غرب اليمن، وبغارتين منطقة جربان في مديرية سنحان جنوب محافظة صنعاء.