جيش الاحتلال يعترف بمقتل جنديين في معارك قطاع غزة

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بسقوط قتيلين أمس خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في غزة، أحدهما في شمالي قطاع غزة، والثاني في جنوبه.

وعُرف أن القتيلين هما المؤهل أدار غافرييل (24 عاماً) من مستوطني قيساريا، وهو مقاتل في كتيبة الدورية 6828، لواء مدرسة المشاة في سلاح (828)، وهو الذي قُتل في معركة في شمال قطاع غزة، والقتيل الآخر هو الرقيب يونتان إلياس (20 عاماً) من مستوطني القدس المحتلة، وهو مقاتل في لواء غفعاتي. وقد قُتل في معركة في جنوب قطاع غزة. وفي الحادثة نفسها، أُصيب ضابط مقاتل من لواء غفعاتي إصابة خطرة.

وكان موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي قد أفاد، مساء أمس، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة في ما وصفه بأنه "حادث أليم" وقع في غزة.

يأتي ذلك بعد يوم من اعتراف الاحتلال بمقتل جندي من الكتيبة 101 في لواء " المظليين، وإصابة 3 آخرين إصابات خطرة، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في شمالي قطاع غزة.

إضافة إلى ذلك، اعترف "جيش" الاحتلال بإصابة جنديين من الكتيبة "601" من لواء "401"، سلاح الهندسة القتالية، بجروح خطرة خلال معارك جنوبي قطاع غزة.

وأول من أمس، أعلنت وسائل إعلام عبرية أنّ "الجيش" الإسرائيلي سحب لواء "المظليين" من جباليا شمالي القطاع، بالتزامن مع اعترافه بمقتل 3 جنود من الكتيبة "50" لواء النخبة "ناحال" وإصابة 26 آخرين، بينهم حالتهم حرجة، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبمقتل هؤلاء، ارتفعت حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 644، من بينهم 293 سقطوا منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزة. إضافة إلى ذلك، أُصيب 3621 جندياً، وفقاً لما سمح بنشره "الجيش" الإسرائيلي.