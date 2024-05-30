فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران لاختيار خليفة رئيسي

فلسطين اليوم

بدأت عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية، اليوم الخميس، وتستمر حتى السادس من حزيران/ يونيو المقبل، على أن يجري الاقتراع نهاية الشهر.

وقالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، إن عملية التسجيل بدأت في وقت مبكر من صباح الخميس، وتستمر حتى ساعات المساء.

وبعد انتهاء الترشح، يتم تحديد المؤهلين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لخوض الاستحقاق الرئاسي.

في الوقت الراهن، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، منصب الرئيس بالوكالة إثر وفاة إبراهيم رئيسي في وقت سابق من الشهر الجاري، برفقة وزير خارجيته أمير عبداللهيان.

على جانب آخر، قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تعتزم مقاطعة مراسم تأبين ستنظمها الأمم المتحدة يوم الخميس للرئيس الإيراني الراحل، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

وتقيم الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، مراسم لتأبين أي زعيم دولة يتوفى وهو في المنصب. وستتضمن المراسم إلقاء كلمات عن رئيسي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: “لن نحضر هذه الفعالية بأي صفة. ولم يسبق أن أشارت أي تقارير إلى عزم الولايات المتحدة المقاطعة".

وأوضح المسؤول أنه “يتعين أن تقف الأمم المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني، وليس إحياء ذكرى من يضطهدونه منذ عقود”.

وأضاف أن “رئيسي متورط في العديد من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القضاء لآلاف المعتقلين السياسيين في عام 1988”.

وأردف بأن “جانبا من أسوأ الانتهاكات لحقوق الإنسان على الإطلاق، خاصة ضد النساء والفتيات في إيران، حدثت خلال ولايته”.

ووقف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بداية اجتماع غير ذي صلة في 20 أيار/ مايو دقيقة صمت على أرواح قتلى حادث تحطم الطائرة.