لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف انتشاراً لجنود الاحتلال بمحيط موقع عداثر

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا انتشاراً ‏لجنود العدو في محيط موقع عداثر ‏بالقذائف المدفعيّة وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيان أنها ت استهداف مواقع الاحتلال الاسرائيلي يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن اطراف بلدة عيتا الشعب بالقطاع الاوسط تعرضت لقصف مدفعي متقطع.