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لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف انتشاراً لجنود الاحتلال بمحيط موقع عداثر
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا انتشاراً لجنود العدو في محيط موقع عداثر بالقذائف المدفعيّة وأصابوه إصابة مباشرة".
وأكدت المقاومة الإسلامية في بيان أنها ت استهداف مواقع الاحتلال الاسرائيلي يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن اطراف بلدة عيتا الشعب بالقطاع الاوسط تعرضت لقصف مدفعي متقطع.