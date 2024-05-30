المستوطنون ينظمون"مسيرة أعلام" إستفزازية تمر في البلدة القديمة بالقدس المحتلة

فلسطين اليوم

ينظم اليمين المتطرف، منتصف الأسبوع المقبل، "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في القدس المحتلة بمناسبة ما يسمى "يوم القدس" الإسرائيلي والتي يقتحم المشاركون فيها البلدة القديمة، وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن المسيرة "ستمر من خلال بوابات البلدة القديمة".

ويعقد وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، مداولات لتقييم الوضع مع المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، وقائد الشرطة في القدس، دورون تورجمان، وسيصر خلالها على أن تمر المسيرة الاستفزازية بباب العامود، رغم توقعات بحدوث مواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين..

وقالت الجمعية اليمينية التي تنظم هذه المسيرة الاستفزازية إن مسارها سيشمل "المرور بباب العامود بشكل مؤكد"، وأن "مسيرة الرجال ستدخل من باب العامود ومسيرة النساء ستدخل من باب الخليل، وستنتهي عند الحائط" أي باحة حائط البراق.