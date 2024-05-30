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مكسيكيون يضرمون النار بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديداً بالمجازر في غزة
تظاهر مكسيكيون تنديدا بارتكاب جيش الاحتلال المجازر بحق النازحين الفلسطينيين واستهداف مخيماتهم في رفح ، وأضرم المتظاهرون النار في محيط السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي
و أظهرت مشاهد فيديو متداولة إضرام المتظاهرين المكسيكيين النار في محيط السفارة الإسرائيلية والحواجز الأمنية، فيما وقعت اشتباكات عنيفة مع الشرطة التي حاولت منعهم، باستخدام الغاز المسيل للدموع.