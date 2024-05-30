لافروف: واشنطن أعطت الضوء الأخضر لتدمير غزة

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنّ "المسؤولين الأميركيين يواصلون الحديث عن التزام بلادهم بالحل العادل للقضية الفلسطينية، بينما في الواقع من الناحية العملية يصبون الزيت بسخاء على النار في صراع الشرق الأوسط".

وأشار لافروف في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك " الروسية، إلى أنّ "واشنطن عرقلة على مدار 6 أشهر اعتماد قرار لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما أعطى الضوء الأخضر لتدمير قطاع غزة، وعندما أجبر الأميركيون في آذار/مارس من هذا العام على التحفظ عن التصويت، ووافق المجلس على قرار يطالب بوقف الأعمال القتالية، قال الممثل الأميركي دون أدنى حرج إنّ وثيقة مجلس الأمن الدولي غير ملزمة".

كذلك، بيّن أنّ " إعلان واشنطن تعليق توريد الذخيرة إلى إسرائيل طال نوعاً واحداً من الذخيرة - قنابل الطائرات - وفقط من دفعة واحدة من المساعدات قصيرة الأجل"، لافتاً إلى أنّه وبعد بضعة أيام، وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون لإلغاء " الوقف المؤقت " لإمدادات الأسلحة لـ "إسرائيل".