رئيس المرصد الأورومتوسطي: توثيق 60 غارة إسرائيلية على رفح بعد قرار العدل الدولية

فلسطين اليوم

أكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، أن المرصد وثق أكثر من 60 غارة إسرائيلية على رفح خلال 48 ساعة بعد قرار محكمة العدل الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح فورًا، إلى جانب إطلاق عشرات القذائف المدفعية، وإطلاق النار الذي لا يتوقف في مناطق توغل الآليات الإسرائيلية داخل أجزاء واسعة منها.

وأضاف عبده في مقابلة صحفية " أننا أمام مشهد متكرر من الإمعان الإسرائيلي في التنكر للآليات التي تكفل حقوق الإنسان، والتي على رأسها قرارات محكمة العدل الدولية، ما يثبت إصرار إسرائيل على تجاهلها واستمرارها في سفك الدماء”.

وأوضح أن القانون الدولي "لم يتم وضعه من أجل إنصاف الفلسطينيين"، مشيرًا إلى تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن مسؤول غربي قال له إن المحكمة أنشئت لإفريقيا ولمحاكمة شخص مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا إدراكه التام لهذا الواقع.

وتابع أنه "ليس أمام الفلسطينيين سوى الاستمرار في الضغط، ومناشدة المجتمع الدولي لخلق إرادة سياسية وضغط دولي حقيقي، يمكنهم من وقف وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي”.

كما طالب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والجاد لإلزام الاحتلال بالتوقف عن ارتكاب جريمة “التهجير القسري” ضد سكان غزة على نحو “منهجي” واسع النطاق وبنمط متكرر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدًا أهمية السماح بعودة النازحين إلى بيوتهم بعد خفوت حدة العمليات العسكرية في بعض المناطق.

ولفت عبده إلى أن الاحتلال يستخدم النازحين كورقة ضغط على المقاومة من أجل الابتزاز السياسي، لأنه لا يستطيع تحقيق أهدافه عبر المواجهة المباشرة، فضلًا عن سعيه لإظهار القطاع مكانًا غير صالح للعيش، مما سيدفع الأهالي لتركه واللجوء إلى أماكن ودول أخرى آمنة، مشيرًا إلى توثيق المرصد الأورومتوسطي يوميًا مشاهد إجبار الاحتلال المواطنين على النزوح تحت تهديد السلاح إلى الجنوب.