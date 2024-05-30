19 شهيدًا من الهلال الأحمر ارتقوا وهم على رأس عملهم

فلسطين اليوم

قالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، إن عدد الشهداء من طواقمها ارتفع بعد استشهاد المسعفين هيثم طوباسي وسهيل حسونة، إلى 19 شهيدًا استهدفهم الاحتلال وهم على رأس عملهم الإنساني.

وأشارت جميعة الهلال الأحمر في تصريح نشرته على منصة واتساب، إلى أن طواقمها تمكنت من انتشال جثماني المسعفين "طوباسي" و"حسونة"، اللذين استهدفهما الاحتلال ليلة أمس في منطقة تل السلطان غربي رفح.

وأكدت الجمعية أن الاحتلال تعمّد قصف مركبة الإسعاف رغم أنها تحمل شارة الهلال الاحمر المحمية دوليًا.