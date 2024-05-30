قنابل الاحتلال تحرق عشرات المحال التجارية برام الله والبيرة

فلسطين اليوم

تسببت قنابل الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، باندلاع حريق كبير في السوق الرئيس لمدينتي رام الله والبيرة.

وقالت بلدية البيرة إن قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة فجرا، تسببت باندلاع حريق كبير في حسبة ومجمع البيرة التجاري.

وقال رئيس بلدية البيرة بالإنابة روبين الخطيب، في تصريح صحفي، إن النيران امتدت لأكثر من 100 محل تجاري في مجمع البيرة، ما أدى إلى إتلاف نحو 100 بسطة خضار وفواكه وملابس وأحذية وحلويات وأدوات منزلية وغيرها.

وأكد الخطيب أن الاحتلال عرقل وصول طواقم الدفاع المدني إلى المكان لأكثر من ساعة، ما تسبب باتساع رقعة الحريق وامتدادها إلى مبان ومحال تجارية مجاورة، ملحقا خسائر مادية فادحة.

من جانبه، أعلن جهاز الدفاع المدني أن طواقمه في رام الله والقدس وأريحا عملت على إخماد عدة حرائق اندلعت في عدد من المحال التجارية بسبب اعتداءات قوات الاحتلال على السوق الرئيس في محافظة رام الله والبيرة.

وذكر الدفاع المدني، في تقرير، أن الحريق بدأ في عربات الخضار الخشبية، وانتقل إلى بعض المحال التجارية.

وعملت 10 مركبات إطفاء بتعزيز من محافظتي القدس وسلفيت بقوة بلغت 60 رجل إطفاء، بالإضافة لمساندة الشركاء في الشرطة والأمن الوطني والبلدية، على السيطرة ومنع امتداد النيران للمجمعات التجارية المجاورة.

وأضاف أن ضابط موقع الحريق أكد أن السيطرة على الحرائق بعد عمل ثلاث ساعات بلغ اكثر من 80%، مؤكدا أن العمل يحتاج لساعات إضافية وقد يستمر لما بعد ساعات ظهر اليوم.

وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي البيرة ورام الله، وسط مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة شاب، ودهمت قوات الاحتلال أحد محلات الصرافة، وعبثت بمحتوياته واستولت على مبالغ مالية.