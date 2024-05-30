شهداء وإصابات في عدوان الاحتلال المتواصل على غزة لليوم الـ237

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ237 مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا في سلسلة غارات وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من القطاع.

وصباح اليوم الخميس، استهدف قصف مدفعي غرب المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شمال البريج وفي منطقة وادي غزة وجحر الديك والمغراقة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال الزنة والقرارة شرق خانيونس جنوب القطاع، وغرب المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال غربي ووسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

وأفادت مصادر طبية بأن 12 مواطنا استشهدوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة رفح منذ فجر اليوم الخميس.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال قصف مجموعة من المواطنين حاولوا انتشال شهيد من وسط رفح، مما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين بجروح.

وفي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، استشهد مواطنا وأصيب 6 آخرون بجروح إثر استهداف طائرات الاحتلال لمنزل.

وفي منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء استهداف قوات الاحتلال شقة سكنية لعائلة زملط.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب 15 آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة زقوت في بلوك C في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية لحي الزيتون جنوب شرقيمدينة غزة وغزة.

واستشهد مساء أمس الأربعاء، 10 مواطنين وأصيب عدد آخر من المواطنين، في ثلاث استهدافات نفذها الاحتلال بزمن متقارب، في مدينتي غزة ورفح.

وانتشلت أشلاء 5 شهداء، بالإضافة إلى عدد من الجرحى الذين وصلوا إلى مستشفى المعمداني بغزة جراء استهداف منزل يعود لعائلة الحتو في محيط مدرسة الزهراء بحي الدرج.

واستشهد ثلاثة شهداء مواطنين وأصيب خمسة آخرون جراء قصف استهدف منزلاً لعائلة المحتسب بحي تل السلطان غربي رفح.

كما استشهد مسعفان أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني بإخلاء شهداء ومصابين في رفح.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن اثنين من طواقم الإسعاف التابع للهلال الأحمر استشهدا نتيجة استهداف إحدى سيارات الإسعاف التي كانت متجهة لإخلاء جرحى وشهداء في منطقة دوار أبو السعيد بتل السلطان.

وأفادت الصحة بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 36171 شهيدًا و81420 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.