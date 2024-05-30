الصين تقدم مساعدات عاجلة إلى الأونروا وتطالب بوقف العدوان على غزة

فلسطين اليوم

أكّد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، "وجوب وقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزّة".

وأعلن شي خلال افتتاح منتدى التعاون العربي - الصيني في بكين أنّ بلاده ستقدّم مساعداتٍ إنسانية إضافية عاجلة بقيمة 3 ملايين دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، للدعم الإنساني في قطاع غزّة.

في سياقٍ متصل، قال الرئيس الصيني إنّ بكين "ستقدّم 500 مليون يوان إضافية للمساعدة في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في قطاع غزّة، ودعم إعادة الإعمار بعد إنهاء الحرب".

وأيضاً، صرّح الرئيس الصيني بأنّ بلاده "تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967". معلناً "دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وحذّر شي من أنّ العدالة في الشرق الأوسط لا يمكن أن "تغيب للأبد"، داعياً إلى عقد "مؤتمر سلام واسع النطاق لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني".

وأشاد الرئيس الصيني "بإحساسه العميق بالألفة" مع الدول العربية، مضيفاً أنّ "الصداقة بين الصين والشعب الصيني والدول والشعوب العربية تنبع من التبادلات الودية على طول طريق الحرير القديم".