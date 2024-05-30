التظاهرات المناصرة لغزة تتواصل في أوروبا.. وقوات الأمن تقمع الاحتجاجات

فلسطين اليوم

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأربعاء، تظاهراتٍ حاشدة تنديداً بمجازر الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بوقف الحرب ومحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي منذ عقود.

ولاحق الأمن الفرنسي المتظاهرين في باريس لوقف المسيرات المتحركة التي اعتمدها المتضامنون مع فلسطين لنشر هتافاتهم وتزخيم حراكهم.

في غضون ذلك، قمعت الشرطة السويدية مظاهرة رافضة للحرب على غزة في المعهد الملكي للتكنولوجيا، واعتقلت عدداً من الطلبة.

هذا ونظم طلاب جامعة "خنت" في بلجيكا وقفة تضامنية مع فلسطين، ورفضاً للعدوان الإسرائيلي على غزة.

كما استخدمت الشرطة البلجيكية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، الأربعاء، لتفريق تظاهرة أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي في بروكسل، شارك فيها المئات احتجاجاً على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويأتي ذلك، فيما تتواصل التظاهرات حول العالم نصرةً لغزة، ومطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وبلغت حصيلة العدوان على القطاع 36.171 شهيداً و81.420 جريحاً، بحسب آخر أرقام وزارة الصحة في غزة.