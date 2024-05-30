"جيش" الاحتلال يُقر بمقتل جندي وإصابة آخرين في معارك قطاع غزة

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمقتل جندي من الكتيبة "101" في لواء "المظليين"، وإصابة 3 آخرين إصابات خطرة، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في شمالي قطاع غزة.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، اعترف جيش الاحتلال، بمقتل الرقيب أول، يديديا إيغوزي، من كتيبة "101" في لواء "المظليين"، وأعلن إصابة جندي بجراح خطرة من ذات الكتيبة.

إضافة إلى ذلك، اعترف "جيش" الاحتلال بإصابة جنديين من الكتيبة "601" من لواء "401"، سلاح الهندسة القتالية، بجروح خطرة خلال معارك جنوبي قطاع غزة.

وأمس، أعلنت وسائل إعلام عبرية أنّ جيش الاحتلال سحب لواء "المظليين" من جباليا شمالي القطاع.

وفي ذات الوقت، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 3 جنود من الكتيبة "50" لواء النخبة "ناحال"، وإصابة 26 آخرين، بينهم حالتهم حرجة، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبمقتل هؤلاء، ارتفعت حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 642، من بينهم 291 سقطوا منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزة. إضافة إلى ذلك، أُصيب 3620 جندياً، وفقاً لما سمح بنشره "الجيش" الإسرائيلي.