"لا أمان للعدو"... المقاومة تواصل استنزاف الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف تجمّع لجنود الاحتلال بقذائف "الهاون" النظامي من عيار 60، شرق رفح.

ودكّ مقاتلوها، بوابلٍ من قذائف "الهاون" النظامي من عيار 60، تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح، كما دمروا بالقذائف المضادة للدروع دبابة للاحتلال من نوع "ميركافا 4" في محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وبصاروخ "107"، استهدف مقاتلو السرايا مجموعةً من جنود الاحتلال المتحصنة في مبنى بمحيط المستشفى التركي شمال المحافظة الوسطى، بالإضافة إلى جرافة عسكرية للاحتلال في جنوب مخيم يبنا في مدينة رفح.

كما أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة للاحتلال من نوع "ميركافا" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105"، قرب مفترق العبد جبر في مخيم يبنا في مدينة رفح.

كما تمكّن مقاتلوها من استهداف عددٍ من جنود الاحتلال الذين تحصنوا داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد "TBG"، في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح.

وقنص مقاتلو القسّام جندياً إسرائيلياً في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح، واستهدفوا جرافةً عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، وتجمعاً لقوات الاحتلال بقذائف "الهاون"، في منطقة تل زعرب في حي السلطان غرب مدينة رفح.

كذلك، فجّروا عبوةً رعدية في قوة من جنود الاحتلال قوامها 15 جندياً، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، في منطقة ملعب الفدائي في حي التنور شرق مدينة رفح.

ونشرت مشاهد مصوّرة من إسقاط طائرة للاحتلال من نوع "مافيك برو" والسيطرة عليها في سماء مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي الوقت الذي تواصل المقاومة عملياتها في مختلف المحاور، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بمقتل 3 جنود من الكتيبة "50" في لواء النخبة "ناحال" نتيجة انفجار قوة ناسفة قوية في مبنى محاصر في منطقة قتال في مدينة رفح، وإصابة 26 آخرين، بينهم 7 حالتهم حرجة، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة.

وبمقتل هؤلاء، ارتفعت حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 639 قتيلاً، من بينهم 290 سقطوا منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزّة. إضافةً إلى ذلك، أُصيب 3617 جندياً، وفقاً لما سمح بنشره "الجيش".