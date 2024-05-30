"بوليتيكو": نتنياهو ينتقد إدارة بايدن لرفضها فرض عقوبات على المحكمة الجنائية

فلسطين اليوم

أكدت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انتقد إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لرفضها محاولات الحزب الجمهوري فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت الصحيفة، من مقطع حصلت عليه لمقابلة قناة "Sirius XM" مع نتنياهو، والتي من المقرّر بثّها الأحد المقبل، قول رئيس حكومة الاحتلال إنّه "مندهش وخائب الأمل، لأن إدارة بايدن، لن تدعم فرض عقوبات على محكمة جرائم الحرب التي تسعى إلى اعتقاله".

وأضاف نتنياهو في المقابلة: "قالت الولايات المتحدة إنها ستدعم مشروع قانون العقوبات. اعتقدت أن هذا لا يزال هو الموقف الأميركي، لأنه كان هناك إجماع بين الحزبين قبل أيام قليلة فقط".

ورأت "بوليتيكو"، أنّ تصريحات نتنياهو تمثّل "دليلاً جديداً على تعمّق الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر.

وأمس، صرّح البيت الأبيض بأنّه "سيرفض جهود الكونغرس، التي يقودها الجمهوريون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، قد كشفت، أمس، أنّ الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد"، يوسي كوهين، قد هدّد المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، في سلسلة من الاجتماعات السرية حاول خلالها الضغط عليها للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب.

ووفق الصحيفة، فإنّ الاتصالات السرية التي أجراها كوهين مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا، جرت في السنوات التي سبقت قرارها فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت الصحيفة أنّ كوهين، كان أحد أقرب حلفاء نتنياهو في ذلك الوقت.