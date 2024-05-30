إعلام إسرائيلي: مقتل جنديين بعملية دهس قرب نابلس

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ جنديين قتلا، بعملية دهس على حاجز عورتا، قرب نابلس شمالي الضفة.

وأورد موقع "واللاه" الإسرائيلي، أنّ "الجيش"، دفع بقواتٍ جوية وخاصة، لمطاردة منفذ عملية الدهس قرب نابلس.

وتستمر العمليات ضد "جيش" الاحتلال في مناطق الضفة، حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل أيام، إصابة 5 جنود إسرائيليين، بعدما دهستهم سيارة، وانسحبت قرب قاعدة عسكرية في حيفا، شمالي فلسطين المحتلة.