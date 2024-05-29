الجهاد الإسلامي تبارك عملية الدهس في نابلس

فلسطين اليوم

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية الدهس التي نفذها مقاوم قرب أحد مداخل مدينة نابلس، مستهدفاً عدداً من جنود العدو، وأوقع في صفوفهم إصابات.

واضافت الحركة في بيان صحفي: إن هذه العملية البطولية تأتي في إطار الرد على حرب الإبادة المفتوحة التي يشنها العدو ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وعلى الاعتداءات المتواصلة من قبل عصابات جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة.

وتابعت الحركة، أنها إذ تبارك هذه العملية البطولية، وتتمنى لمنفذها السلامة، فإنها على ثقة تامة بأن الشعب الفلسطيني سيواصلون إيلام العدو بكل وسيلة ممكنة