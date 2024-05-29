الجهاد الإسلامي تستقبل حزب الله في صور

فلسطين اليوم

استقبل مسؤول العلاقات السياسية في حركة الجهاد الإسلامي في منطقة صور، ابو هادي عبد العال، واعضاء لجنة العلاقات قاسم الشولي واحمد عامر في صور، اليوم الأربعاء، وفدا من حزب الله برئاسة معاون مسؤول المنطقة الاولى الحاج خليل حسين، برفقة مسؤول العلاقات الفلسطينية الحاج ابو وائل زلزلي ومعاونه ابو حمزة.

بداية وجه المجتمعون التحية الى الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة والضفة الغربية، اللذين افشلا معا اهداف العدوان الاسرائيلي وصنعا اسطورة الصمود والتصدي في مواجهة العدو ومشاريعه العدوانية.

كما تطرق المجتمعون إلى أهمية وحدة الصف الفلسطيني في ردع المكائد والافخاخ التي تتربص في القضية الفلسطينية.

وطالب المجتمعون الأونروا ابراز دور خدماتي افضل الى اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، لدعم صمودهم الاجتماعي والخدماتي لمواجهة مخاطر الاوضاع الاقتصادية.