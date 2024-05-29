اجتماع ثلاثي لوضع "خطة فعالة" تنهي حكومة نتنياهو

فلسطين اليوم

اجتمع اليوم الأربعاء، ثلاثة من زعماء أحزاب المعارضة الإسرائيلية، ووافقوا على ما وصفوه بـ"خطة فعّالة" لاستبدال الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، من أجل "مصلحة إسرائيل".

وزعماء أحزاب المعارضة هم، رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لابيد، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "اليمين الوطني" جدعون ساعر.

وأعلن المجتمعون عن تطلعهم لاستقالة حزب "المعسكر الوطني" الذي يتزعمه بيني غانتس من الحكومة، والانضمام إلى جهودهم.

وخلال مقابلة إذاعية، أقر زئيف إيلكن، عضو حزب "اليمين الوطني"، بأن الاجتماع الثلاثي كان "خطوة لافتة ولكنها لم تكن دراماتيكية بما فيه الكفاية، إذ لا تزال المعارضة تفتقر إلى الوسائل الكافية لإسقاط الحكومة على أرض الواقع".

ووفقًا لمصادر هيئة البث الإسرائيلية، فإن اجتماعًا بين لابيد وليبرمان، وآخر بين لابيد وساعر، سبقا الاجتماع الثلاثي.

وكان ليبرمان قد قال خلال مؤتمر صحفي عُقد في الكنيست، يوم الاثنين: "دعونا نشكل ائتلافا مشتركا حتى نتمكن من إسقاط هذه الحكومة، وتشكيل حكومة أخرى".