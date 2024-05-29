أردوغان: لا يبرر أي معتقد قتل المدنيين حرقاً على نحو وحشية "مصاص الدماء المعتوه" نتنياهو

فلسطين اليوم

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "مصاص دماء معتوه"، ووجه انتقادا إلى "صمت المجتمع الدولي" تجاه المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وقال أردوغان في كلمة له، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه (العدالة والتنمية)، اليوم الأربعاء، إن "العالم يتابع على نحو مباشر وحشية مصاص الدماء المعتوه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

وقال: "لا يبرر أي معتقد قتل المدنيين الأبرياء حرقًا في الخيام والعالم يتابع على نحو مباشر وحشية مصاص الدماء المدعو نتنياهو"، في إشارة إلى المحرقة التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد خيام النازحين في رفح.

وأشار أردوغان، إلى أن "إسرائيل قتلت الإنسانية في غزة، وأوروبا قتلت قيمها، وداست المبادئ كلها التي كانت سببًا في وجودها".

معتبرا أن أيادي الولايات المتحدة ودول أوروبا أصبحت "شريكة في مص الدم الذي تمارسه إسرائيل من خلال التزامها الصمت".

ولفت إلى أن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الصحافة وحقوق المرأة والطفل تموت أيضاً في أوروبا، بينما تقتل الإنسانية في غزة.

وانتقد أردوغان، الأمم المتحدة، قائلًا "ناهيك عن وقف الإبادة الجماعية، لم تتمكن الأمم المتحدة حتى من حماية موظفيها أو العاملين في المجال الإغاثي، فقد ماتت الأمم المتحدة مع روحها بغزة، وليس الإنسانية فحسب".

وشدد أنه "لن تكون أي دولة آمنة بما فيها تركيا ما لم تكن إسرائيل خاضعة لرقابة القانون الدولي".

ورأى الرئيس التركي أن الجيل الجديد "بدأوا يرون مدى انحراف الصهيونية وتنكرها للقانون"، معربا عن أمله في أن "تنشئ هذه الثورة عالما خاليا من انحرافات الصهيونية".

ووجه كلامه للعالم الإسلامي، قائلًا: "ماذا تنتظرون لاتخاذ قرار مشترك؟ ما الذي يجب أن يحدث أكثر لإظهار رد؟".

وأضاف أردوغان "الإرهابيون الإسرائيليون يدخلون منازل المسلمين، وينشرون صوراً من غرف نومهم، ويُقتل الأطفال المسلمين في المستشفيات، وتُقطع رقاب الرضع، ويُحرق الناس في الخيام، فمتى سترون هذا؟ متى ستظهرون رد فعل عليها؟ متى ستجتمعون وتظهرون موقفاً حازماً؟".