أستراليا: المجلس اليهودي يدعو الحكومة إلى قطع كل العلاقات مع "إسرائيل"

فلسطين اليوم

جدّد المجلس اليهودي في أستراليا دعواته للحكومة الأسترالية إلى استخدام كلّ الضغوط الدبلوماسية الممكنة، لوقف "إسرائيل" عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

وقال المجلس، في بيان ، إنّ "غارة جوية إسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 45 شخصاً كانوا يعيشون في خيام في المنطقة الآمنة المعلنة في رفح"، مضيفةً أنّ "هذا العمل يشكّل على الأرجح انتهاكاً للأوامر المؤقتة الإضافية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي لوقف العمليات العسكرية في رفح فوراً.

وأشار إلى أنّ ذلك يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الشهداء من جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكلٍ يومي.

وتابع البيان بالقول، إنّه "في ضوء هذه التطوّرات والظروف المتفاقمة المفروضة على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، يدعو المجلس اليهودي في أستراليا الحكومة إلى قطع جميع العلاقات العسكرية فوراً وفرض عقوبات على إسرائيل".

وأكد أنه "يجب على حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبنيز أن تفرض حظر سفر على المستوطنين المتطرفين والمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب"، مشيراً إلى أنّ "من شأن هذه الإجراءات أن تتماشى مع التزامات أستراليا كدولة موقّعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية".